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    El País Opinión La Clave

    Capital en estado penoso

    16/11/2026, 03:15
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    Pasan los años, y el comentario sigue siendo igual. Pasan las gestiones, los intendentes, las promesas y programas, y el estado de limpieza de Montevideo es cada vez peor. Por estos días, un conflicto sindical ha agravado el ya naturalizado estado deprimente de la capital del país. ¿Cómo puede ser normal que una gestión municipal que recauda dos millones y medio de dólares al día, no pueda tener el centro de su ciudad y las áreas más turísticas mínimamente limpios?

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