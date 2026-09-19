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El País Opinión La Clave

Cambio sin cambio

19/09/2026, 02:40
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El país lleva años debatiendo la necesaria reforma del transporte público de la zona metropolitana. Pero entre las presiones sectoriales, políticas y empresariales, y la falta de decisión del gobierno, la montaña parece haber parido un ratón. Y si faltaba algo para tenerlo claro, un informe difundido en las últimas horas asegura que la velocidad del transporte público por la principal avenida capitalina no tendrá ninguna ganancia. O sea, millones tirados, pero seguimos igual.

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