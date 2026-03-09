Brasil y un caso sonado

El escándalo en torno al derrumbe del Banco Macro, está generando una verdadera tormenta política en Brasil. Todo el país sigue día a día las revelaciones que van surgiendo, a medida que se filtran mensajes del banquero Daniel Vorcaro con altas figuras de la política y la Justicia. Interesante ver como la prensa allá maneja el tema de las filtraciones de celulares con verdadero profesionalismo. Esto estalla en arranque del año electoral, y no le ayuda en nada a Lula da Silva.