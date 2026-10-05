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El País Opinión La Clave

Brasil manda mensaje

05/10/2026, 03:15
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El resultado de las elecciones en Brasil no permite dos lecturas. La sociedad está cansada del mesianismo de la izquierda, y de la eternización de Lula da Silva en el poder. Para Uruguay, el resultado también es positivo, porque parece mostrar que habrá un cambio, y saldrá de Planalto una figura que siempre se ha metido en nuestra política interna, y nos ha tratado con un paternalismo poco respetuoso. Habrá que esperar a la segunda vuelta, pero hay aroma a cambio en Brasil.

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