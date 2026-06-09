Básquet y baja de delitos

Mientras en Uruguay se complica poder jugar las finales de la liga de básquetbol entre Peñarol y Aguada con público de las dos instituciones, en la mejor liga del mundo (NBA) el panorama es bien distinto. En los dos primeros partidos entre San Antonio Spurs y los New York Knicks jugados en San Antonio vimos hinchas de ambos equipos compartiendo tribuna. Y por si fuera poco eso, los índices de delitos en Nueva York, durante esos dos partidos, bajaron un 78% .