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El País Opinión La Clave

Básquet y baja de delitos

09/06/2026, 02:45
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Mientras en Uruguay se complica poder jugar las finales de la liga de básquetbol entre Peñarol y Aguada con público de las dos instituciones, en la mejor liga del mundo (NBA) el panorama es bien distinto. En los dos primeros partidos entre San Antonio Spurs y los New York Knicks jugados en San Antonio vimos hinchas de ambos equipos compartiendo tribuna. Y por si fuera poco eso, los índices de delitos en Nueva York, durante esos dos partidos, bajaron un 78% .

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