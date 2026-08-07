Bañados y basura endémica

El gobierno enfrenta una severa polémica interna por el proyecto de desarrollo inmobiliario en la zona de los bañados de Carrasco de Montevideo. La intendencia, desesperada por plata, lo quiere a toda costa. Y los activistas ambientales, muchos identificados con el FA, denuncian manejos turbios en la autorización. Lo que nadie habla es del estado general de abandono de esa zona, tapada de basura y cercada por los asentamientos. ¿Cómo hasta ahora nadie hizo nada?