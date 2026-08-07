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El País Opinión La Clave

Bañados y basura endémica

07/08/2026, 02:45
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El gobierno enfrenta una severa polémica interna por el proyecto de desarrollo inmobiliario en la zona de los bañados de Carrasco de Montevideo. La intendencia, desesperada por plata, lo quiere a toda costa. Y los activistas ambientales, muchos identificados con el FA, denuncian manejos turbios en la autorización. Lo que nadie habla es del estado general de abandono de esa zona, tapada de basura y cercada por los asentamientos. ¿Cómo hasta ahora nadie hizo nada?

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