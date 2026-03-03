“Ayudas” que alarman

En los últimos días hemos conocido gracias a la prensa, las distintas partidas y ayudas insólitas que los funcionarios públicos y empleados municipales de Montevideo reciben por su tarea. La publicación de estos datos ha generado la airada molestia de algunos dirigentes políticos del Frente Amplio, que han atacado a los medios que la difunden. Al parecer, les preocupa más que la información circule, que los abusos cometidos con el dinero del sufrido contribuyente.