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El País Opinión La Clave

“Ayudas” que alarman

03/03/2026, 03:30
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En los últimos días hemos conocido gracias a la prensa, las distintas partidas y ayudas insólitas que los funcionarios públicos y empleados municipales de Montevideo reciben por su tarea. La publicación de estos datos ha generado la airada molestia de algunos dirigentes políticos del Frente Amplio, que han atacado a los medios que la difunden. Al parecer, les preocupa más que la información circule, que los abusos cometidos con el dinero del sufrido contribuyente.

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