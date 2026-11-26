La situación económica en Brasil es angustiante. El gobierno de “Lula 3” fue un verdadero carnaval electoral, y ahora el “Lula 4” debe pagar las cuentas. Pero los mercados no creen que el octogenario líder izquierdista esté dispuesto a hacer los sacrificios que el panorama exige, y la moneda local se está hundiendo hace semanas. Algo que abarata de forma peligrosa a ese destino turístico que es directo competidor de Uruguay. Lo raro es que aquí nadie parece inquietarse.