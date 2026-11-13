¿“Oligarquía bicéfala”, dijo?

La mecha se encendió el domingo por la noche en el programa “Doble vía” de Canal 12. Allí, Juanchi Hounie y Leonardo Haberkorn entrevistaron al historiador Gerardo Caetano, quien formuló una audaz hipótesis sobre el partido Cabildo Abierto (CA).

Los periodistas le recordaron que él había anticipado que la candidatura de Guido Manini Ríos había sido “una invención de Mujica y Fernández Huidobro”, para que en caso de perder mayorías parlamentarias, el FA pudiera coaligarse con CA, y que esta apuesta por Manini había sido “una irresponsabilidad absoluta”.

Caetano reafirmó esos dichos y advirtió que está preparando un libro sobre el partido del general, donde se expondrán tales evidencias en negro sobre blanco. Recordó que en 2011-2012, el entonces ministro de Defensa Fernández Huidobro promovió a Manini y que luego, designado Comandante en Jefe, este último formuló con frecuencia declaraciones políticas inconstitucionales. Haberkorn la complicó aún más revelando que “un ministro” de esa época le había contado que, en una ocasión previa al cese de Manini, el consejo ministerial en pleno había tomado ya la decisión de echarlo, pero no lo hizo por “una llamada de Lucía Topolansky” (sic).

“Hay muchas evidencias que sustentan la reflexión de que el FA, si no iba a tener mayoría parlamentaria, precisaría de otro actor que lo respaldara. Es una presunción, pero hay elementos que revelan que estuvo planteada la idea de crear a Cabildo Abierto como un partido bisagra”, declaró Caetano. Consultado por Hounie sobre la paradoja de que el mismo FA hubiera tildado a Cabildo de “ultraderecha”, el historiador reconoció que ambos (supuestos) extremos tienen discursos comunes: “el nacionalismo, la idea de oligarquía-pueblo, la idea de liberación nacional…”

El curioso experimento tuvo resultados contrarios a los buscados, porque la buena votación de CA terminó siendo uno de los activos del triunfo de Lacalle Pou en 2019 (y aportando a ese gobierno, agregamos nosotros, un gran ministro como lo fue Daniel Salinas).

Pero un par de días más tarde apareció un sorprendente tuit del propio Manini, contestando lo manifestado en ese programa de TV.

Escribió el general que “es increíble cómo le toman el pelo a la gente. Algún día tendrán que hacerse cargo de las injurias y difamación que propalan. Parece que para algunos es más conveniente tergiversar la historia que contar la verdad. Los conocemos; son los mismos que ocultan que fueron partidarios de la violencia marxista contra las instituciones democráticas. A pesar de que estos personajes, disfrazados de historiadores serios, ya nos han extendido el certificado de defunción, siguen cumpliendo con sus mandantes, siguen mintiendo, buscando descalificar, seguramente porque saben que no estamos muertos. Les molesta un partido que habla claro denunciando al verdadero poder y que sigue defendiendo los reales intereses de la gente, a pesar de la cerrada oposición de la oligarquía bicéfala que se alterna en el poder. Mientan, mientan, mientan, que de todas formas la verdad tarde o temprano prevalecerá…”

Elegimos citar el tuit de Manini en forma textual porque revela, por un lado, su comprensible derecho a dar su versión de tan grave imputación, pero por el otro, el audaz (por adjetivarlo de alguna manera) posicionamiento que está procurando para su partido. Cuando alude al FA y a la Coalición Republicana (CR) como una “oligarquía bicéfala que se alterna en el poder” está dando justamente la razón a la apreciación formulada por Caetano, en el sentido de que el nacionalismo cabildante opone oligarquía a pueblo, pero con una salvedad que resulta algo delirante: propone que tanto el FA como la CR encarnan a la oligarquía, un extremo que nos tememos que no puede creerlo ni él mismo. Menos aún cuando la presunta estrategia de asegurar mayorías al FA, los legisladores de Cabildo la están cumpliendo desde 2025 al pie de la letra, habiendo además explicitado que no se sienten integrantes de la CR, a pesar de haber ejercido cargos de alta responsabilidad en el gobierno anterior (alguno muy bien, y otros, mejor no recordarlos).

Parafraseando el título de la gran novela de García Márquez, el general está en su laberinto: pactando con un gobierno al que igualmente califica de oligárquico y defraudando a la inmensa mayoría de sus electores, que no querían ver al FA ni en figuritas.

Y mientras tanto, el oficialismo sabe que seguirá contando con los dos votitos clave de la tan denostada “ultraderecha”.