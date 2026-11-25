Los docentes de la Universidad Tecnológica esperaban, en una videollamada de consulta, a alumnos que nunca se conectaron. Mientras esperaban, hicieron lo que hace cualquiera que trabaja con personas: se quejaron. Hablaron mal de los trabajos, de la capacidad de algunos estudiantes y de uno en particular, al que trataron de loco y de psicópata. La plataforma estaba grabando. La grabación se filtró, se viralizó, y la institución los suspendió preventivamente y les abrió un sumario.

Lo que dijeron fue cruel y probablemente injusto. Pero el caso importa menos por lo que dijeron que por lo que revela sobre cómo estamos empezando a juzgarnos.

Si hay algo reprochable en este episodio es no haber entendido el canal. Hablaron en una herramienta institucional que estaba grabando como si estuvieran en la sala de profesores. Es un error de torpeza, no de ética. Y es un error que, con matices, cometemos todos los días: el audio reenviado, el mensaje al grupo equivocado, la captura de pantalla que alguien guarda. ¿Alguien duda de que esto pasa en todos los ámbitos de la vida?

La pregunta de fondo es otra. ¿Queremos vivir en un mundo en que cada uno deba responder públicamente por lo que dice en privado? Conviene imaginarlo en serio. Dejar el celular abierto sobre la mesa y hacer públicas todas nuestras conversaciones: con la pareja, con los amigos, con el colega de confianza después de una mala semana. Nadie aprobaría ese examen. Ni el médico que comenta que un paciente es insoportable, ni el abogado que dice lo que piensa de su cliente, ni el periodista que despotrica contra un entrevistado, ni el padre que confiesa que su hijo lo tiene harto.

Es natural que un docente tenga juicios duros sobre un alumno concreto, y es natural que los comparta con un colega. Esa conversación no es una anomalía, es una válvula. Ahí se descarga la frustración para que no llegue al aula. Las salas de profesores, como las cocinas de los restaurantes o los vestuarios, existen en buena medida para eso. Lo que corresponde preguntar es si ese juicio se tradujo en un trato injusto: una nota arbitraria, una humillación en clase, una discriminación. Si eso ocurrió, hay que sancionarlo. Si no ocurrió, lo que queda es una conversación desagradable que nadie tenía por qué escuchar.

Más grave que cualquier sumario es el escarnio. Los nombres circularon, las caras circularon, y la condena llegó antes que cualquier procedimiento. Casi nadie se preguntó con qué derecho alguien difundió una conversación ajena que la propia docente había dicho que iba a borrar. La indignación cayó entera sobre los grabados y nada sobre quien difundió. Una suspensión puede revisarse; un nombre arrastrado por las redes no se limpia con ningún fallo.

Ahí está el problema de fondo, y no es menor. Una de las conquistas más silenciosas de la convivencia moderna es la distinción entre lo que pensamos y lo que hacemos, entre lo que decimos en confianza y lo que sostenemos en público. Esa frontera es la que nos permite ser imperfectos sin ser expulsados. La Rochefoucauld escribió que la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. Había sabiduría en esa ironía: la sociedad no nos exige ser puros por dentro, nos exige comportarnos bien con los demás. Cuando se borra esa frontera no ganamos en virtud, ganamos en miedo. La gente no deja de pensar lo que piensa, simplemente deja de decirlo, o lo dice en lugares cada vez más cerrados. Y se pierde algo valioso: la conversación privada y franca en la que uno exagera, es injusto, cruel y poco riguroso. Una conversación privada por la que no es razonable pedir que rindamos cuentas.

La privacidad, además, es cada día más frágil. Todo se graba, todo se guarda, todo puede reenviarse. Vamos a enterarnos cada vez más de cosas que antes quedaban entre cuatro paredes. La pregunta no es si nos vamos a enterar, sino qué hacemos cuando nos enteremos. El criterio para castigar deja de ser la norma y pasa a ser la viralización. Eso no es justicia, es lotería. Y ninguna institución seria debería decidir al ritmo del enojo en las redes.

El principio es sencillo. La norma debe valer igual en público y en privado. Lo que está prohibido lo está a ambos lados de la puerta, y lo que no está prohibido no se convierte en falta porque alguien la abrió. Sancionable es la conducta, no el pensamiento ni el desahogo. Un mundo en que todos debamos rendir cuentas públicas por lo que decimos en privado es claramente un lugar peor.