El Papa en el Río de la Plata

Quién puede dudar que la visita del Papa León XIV marcó fuertemente a todo el Río de la Plata? Puso a esta región en el mapa mundial de Occidente y le devolvió un espejo de protagonismo que no siempre ella está dispuesta a ver y a aceptar.

Tanto en Argentina como en Uruguay el Papa dejó muy claro con su presencia, discursos y desplazamientos que estaba muy bien informado de lo que estaba pasando en la región que visitaba. Esta dimensión llamó la atención de algunos comentadores, como por ejemplo cuando en nuestra Plaza Independencia se detuvo a detallar y exaltó la simbología artiguista. Sin embargo, tales actitud y detalle del Papa muestran algo que cualquier buen historiador sabe muy bien: la Iglesia Católica, y sobre todo su red diplomática, es de las mejores del mundo desde hace muchísimas décadas.

Esa fina y detallada visión y entendimiento de la realidad en la que la Iglesia se desenvuelve fue fundamental también para que en Argentina las masivas concentraciones de laicos fluyeran con mucho éxito. Tanto Buenos Aires como Córdoba mostraron al mundo que nuestro vecino es una potencia católica de peso internacional: por el vigor de sus congregaciones y de su fe, por la relevancia del mensaje pastoral que el Papa le dedicó, y por la amplia pertenencia que esta zona América mostró tener hacia los valores y la identidad occidentales. El Papa se movió en el Río de la Plata como si fuera su casa. Así lo hizo saber al mundo cuando se despidió de ambos países y con ello puso en el centro de la cristiandad universal a esta parte de Sudamérica.

Le asiste razón a la Iglesia uruguaya cuando señala que es un símbolo muy importante que el Papa haya decidido comenzar su viaje apostólico por nuestro país. Pero, también es relevante que, luego, The Papal Foundation de Estados Unidos haya comprometido su apoyo para financiar viviendas en el barrio Borro de Montevideo. En el mismo sentido, la alegría con la que el Papa evaluó su estadía en Argentina, llena de elogios hacia un país que deslumbra por su devota fe, hace notar que tenemos mucho para dar al mundo en esta dimensión espiritual colectiva.

En efecto, Uruguay es un país laico y tolerante, abierto al mundo y que reivindica con sencillez un sentido democrático y plural tan asentado en sus tradiciones que nos resulta completamente natural. Hoy, semejante combinación de valores no es algo tan común en Occidente. El Papa, y la Iglesia universal con él, se dieron cuenta de que hay allí una brillo de luz propia de este lado del Río de la Plata. También, Argentina forma parte de las potencias del mundo: por su destacado lugar en la cultura hispanoparlante y su protagonismo en Sudamérica, por su prodigioso futuro posible en sectores de economía que siempre son relevantes -agricultura, energía, minería-, y porque demográficamente es un país de clases medias numerosas, creyentes y bien formadas, que mucho pueden contar en la expansión de la fe, tanto en otras partes de Occidente como en regiones en las que el catolicismo es hoy minoría pero donde puede crecer muchísimo.

Somos Occidente y somos parte del mundo cristiano. Con nuestras mayores o menores dificultades, los dos países del Río de la Plata abrazamos hace más de cuarenta años ya a la democracia como nuestro sistema de gobierno y perseveramos en esa fe.

Sufrimos, como otras partes de nuestra civilización, un descreimiento de lo que somos capaces de lograr porque, como ocurre en muchas partes también, no somos capaces de valorar nuestras enormes virtudes de pujanza, labor, perseverancia y sentido de pertenencia a un colectivo con ansias de progresar. Sin ninguna duda en ambas ribas del Plata así son las cosas en verdad.

No siempre lo vemos con claridad, y ha sido el Papa, con su prédica sencilla y elocuente, la que nos lo ha mostrado en sus distintos discursos y actos simbólicos.

La sensación que ha dejado el Papa ha sido de reconocimiento y alegría. Más allá de la fe de tantos millones de católicos aquí y allá, que se vio renovada y fortalecida, lo cierto es que el Papa logró dar a todos una visión de esperanza compartida en un futuro mejor. Los colores argentinos con los que ofició su misa en Luján dieron cuenta del gran papel de ese país, y de la hispanidad, en la historia del catolicismo; y la gestualidad de desplazarse hasta Florida y Paysandú también mostró que la prédica evangelizadora llega a las pequeñas ciudades.

Ojalá seamos conscientes del gran mensaje civilizatorio que el Papa nos dejó. Somos protagonistas en Occidente.