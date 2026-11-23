En esta semana cumple 60 años de aprobada por el pueblo la reforma constitucional conocida como “naranja” por el color de la papeleta con el que se plebiscitó. Buena parte de la arquitectura institucional que conservamos hoy en día proviene de aquel texto, que en estas décadas ha marcado así la forma de hacer política.

En primer lugar, fue una reforma que terminó con el viejo debate que había introducido en 1913 José Batlle y Ordóñez con su propuesta colegiada para el Ejecutivo. Luego de intentarlo con la Constitución de 1952, finalmente a la gran mayoría le quedó claro que aquello era una mala idea. La reforma “naranja” recibió por lo tanto casi dos tercios del total de apoyo de votantes aquel 27 de noviembre. La vuelta al presidencialismo conservó una vieja tradición nacional como es la prohibición de la reelección inmediata: aquí, desde siempre, debe transcurrir al menos un período de gobierno para volver a postularse.

En segundo lugar, la modernización institucional que se había propuesto con los programas de la CIDE bajo los gobiernos del Partido Nacional de esa década del sesenta tuvo cierta traducción concreta con esa reforma. Por ejemplo, se fijó para la administración un período de cinco años, de manera de poder disponer de más tiempo para llevar adelante su tarea; y se fijó también un organigrama novedoso, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que estaba pensada para ser una especie de gran centro de plan de acción gubernativa, y la creación del Banco Central.

Todo eso sigue vigente hasta nuestros días, junto con mayores herramientas para disciplinar políticamente al Legislativo: la ley de urgente consideración, por ejemplo, acotó plazos para el tratamiento en ambas Cámaras habilitando la posibilidad de aprobaciones fictas, y la iniciativa privativa del Ejecutivo también ayudó a ordenar y limitar el gasto en torno a la creación de empleos, aumentos salariales, jubilaciones y materia presupuestal.

En tercer lugar, hubo un cambio muy importante que refirió a la vida política departamental.

Para empezar, quedó establecido que todas las Juntas Departamentales tuvieran 31 ediles, independientemente de la cantidad de población de cada departamento. Pero, sobre todo, la cabeza del ejecutivo electo, que también pasó a ser una persona sola y ya no un colectivo de varios miembros, iba a seguir beneficiándose con la disposición de la Constitución de 1952 mantenida para 1966 y que refería a la mayoría automática en favor del partido del intendente en la atribución de bancas de ediles.

Aquí es donde empezó a hacerse fuerte la figura del Intendente con mayoría partidaria propia. En definitiva, un país que se precia de representar a todas sus fuerzas políticas de manera integral con una proporcionalidad estricta tiene hace ya sesenta años un poder individual muy importante en el Intendente y que se apoya en un sistema electoral mayoritarista para el Legislativo departamental.

Con la reforma de 1996 aquello se hizo más potente aun, con la separación en el tiempo de la elección nacional de la departamental y la mayor descentralización.

Es cierto que la Constitución de 1966 no fijó con todo ello un presidencialismo como el que puede verse hoy en día entre los sistemas institucionales de nuestros vecinos. Para empezar, hay un papel colegiado que puede ser cumplido por el Consejo de ministros. Para seguir, existe una responsabilidad parlamentaria de los ministros que puede exigir una renovación de gabinete de parte del Legislativo. Y para terminar, siempre el presidente debe actuar en conjunto con un ministro para poder actuar en tanto Ejecutivo nacional. Sin embargo, no es menos cierto que la acumulación de poder político del presidente en 1966 fue la más importante que nos dimos institucionalmente desde el texto de 1830. Y que, en definitiva, el camino reformista de 1996 no hizo más que profundizar esa presidencialización ya planteada hace sesenta años.

Vivimos hoy con un régimen creado en los años sesenta y reformado en algunas de sus dimensiones en los años noventa. Ha demostrado tener éxito por ser de vida tan duradera: sólo la Constitución de 1830 perduró más tiempo que la actual. Sin embargo, dentro de esa innegable estabilidad política hay algunas perspectivas que señalan que bien podría ser tiempo de reformar aquel legado tan perenne. En cualquier caso, como enseñó el proceso de 1966, para que una iniciativa así tenga éxito debería contar con un amplio consenso partidario que, hoy, a la vista está, no se verifica.