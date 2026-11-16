1926: la elección más importante

Se cumple en este mes de noviembre un siglo de una de las elecciones más importantes de la historia del país: la presidencial de 1926, que terminara ganando el colorado Juan Campisteguy.

Eran años de disputas electorales muy reñidas entre blancos y colorados. Para que la convivencia democrática se mantuviera dentro de los límites civilizados, y teniendo en cuenta que dos décadas antes había sufrido el país una guerra civil espantosa, aquel Uruguay votó leyes electorales muy estrictas y creó la Corte Electoral en 1924. Así las cosas, la primera elección presidencial que tuvo que fiscalizar aquella novel Corte fue la de 1926. Y la tarea no fue para nada sencilla: la votación total fue de 289.253 votos, que era el mayor número hasta entonces en la historia de nuestros comicios y representaban más del 77% de los inscriptos. Pero había también entre ellos 23.000 votos observados, lo que implicó que pasasen meses, y no ya algunos días, antes de terminar de definir un ganador.

La clave fue la enorme paridad de fuerzas. Ganaron los colorados sólo por algo más de 1.500 votos de distancia, cuando en realidad el partido blanco había votado en lemas separados. Los que se llamaban Blancos Radicales, liderados por Lorenzo Carnelli, recibieron 3.894 votos. Si los hubieran sumado al lema blanco, como hicieron las distintas fracciones coloradas para dar el triunfo a su candidato presidencial más votado, en realidad quien hubiera sido electo presidente, por una distancia de más de 2.000 votos de ventaja, hubiera sido Luis Alberto de Herrera, y con ello, toda la historia política de nuestro país hubiese sido sin duda muy diferente.

Aquella elección de hace un siglo fue por lo tanto muy importante. Los colorados mostraron su enorme pragmatismo, ya que Campisteguy precisó grandemente de la fuerza electoral de su compañero y rival Julio María Sosa para alcanzar el triunfo. El partido de la Defensa hizo jugar con inteligencia las reglas de juego de la acumulación del doble voto simultáneo, es decir al candidato y al lema, para sumar sectores que estaban divididos en liderazgos muy marcados, y enfrentar así con éxito al rival blanco.

A su vez, los blancos utilizaron los avances de las comunicaciones para hacer campaña, con aquel “tren relámpago” que sirvió a Herrera para llegar rápidamente a todos los lugares más importantes del territorio nacional, en una campaña que había logrado ciertamente unir a los principales sectores, pero que terminó fracasando por el peso electoral propio del radicalismo. En todos los casos, el ambiente de satisfacción por el pluralismo democrático y la capacidad de elegir en libertad a sus principales autoridades era tan notorio como justo: hubo prensa nacionalista que expresó que “se puede afirmar que somos el pueblo más libre de la tierra”, y el diario colorado El Día escribió que “el Uruguay no es hoy pequeño para América, sino que América es pequeña para el Uruguay”.

Sin embargo, aquella exigua diferencia iba a marcar cierto límite institucional que fue dignamente suplido por el ejemplar comportamiento democrático de la inmensa mayoría de aquella dirigencia tanto blanca como colorada. Por un lado, la Constitución preveía que el Senado fuera el que terminara de convalidar el resultado electoral, y allí había en 1926 una fuerte mayoría blanca. ¿Acaso podía llegar a contradecir los resultados que arrojaba la Corte Electoral? Por otro lado, al ser la primera gran elección en la que el protagonismo de esa Corte era real, si su tarea fallaba toda esa joven ingeniería institucional terminaría derrumbada. Y con ella, se terminaría también la sensación de satisfacción democrática tan extendidamente compartida.

Narra el historiador Vanger que tempranamente luego de las elecciones, el candidato Herrera había dicho que “nos han ganado y es necesario que todo el mundo acate”. Ciertamente, el Ejecutivo movilizó tropas militares cerca de Montevideo, y José Batlle el 24 de febrero de 1927 desde El Día instó fuertemente al Senado a que cumpliera con el fallo de la Corte Electoral que, naturalmente, tenía como candidato ganador a Campisteguy.

Más allá de las tensiones políticas de aquel verano, primó el sentido democrático de ambos partidos: los resultados fueron aprobados; el presidente colorado ganó por menos de 1% de diferencia sobre los blancos; y la Corte Electoral se afirmó en su tarea -sería constitucionalizada y se le daría total autonomía con la Constitución de 1934-. La elección de 1926 marcó así un antecedente fundamental para todos.