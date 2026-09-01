Visa y la banda elástica

Julián Valdés | Montevideo

@|Vivimos en una época asombrosa. Pagamos el almuerzo apoyando el celular contra una máquina. Hablamos cara a cara, gratis, con alguien que está del otro lado del planeta. La I.A. redacta cartas, traduce idiomas y hasta reconoce enfermedades en una radiografía. Los bancos cruzan nuestros datos en segundos para aprobar un préstamo, y un código QR en la puerta de un local nos cuenta el menú, los horarios y hasta los platos recomendados de otros clientes.

Y sin embargo, para viajar a Estados Unidos con una visa vigente estampada en un pasaporte vencido, hay que atar con una gomita (banda elástica) el pasaporte viejo al nuevo. Con una gomita. La misma que usa el almacenero para juntar el perejil.

Y no es que falte la tecnología para resolverlo: la propia normativa aclara que no vinculan la visa al pasaporte nuevo “por seguridad” -como si atar dos números de un mismo documento fuera más riesgoso que confiar en una gomita-. ¿Tan difícil sería ponerle un poco de pienso al asunto? Porque bases de datos cruzadas hay de sobra, lo que falta, parece, es la voluntad de usarlas para algo tan simple.