Violencia y más violencia

Preocupada | Montevideo

@|Realmente es increíble el nivel de violencia que estamos viviendo en la capital del país.

Días atrás, fue asesinado un repartidor que circulaba en moto, por un ciudadano que bajó de su auto luego de una discusión por el tránsito, y lo mató. Parece una película de terror. ¡No fue una rapiña, ni un asalto, fue tan solo una discusión!

Hoy salimos a trabajar en la mañana y no sabemos qué nos depara la calle. Y ya no es un problema de barrios o de determinadas zonas. La violencia está instalada; la gente está irascible. ¡Es preocupante! Porque, por otro lado, de parte de la Autoridad no se vislumbra una solución. ¡Pero, por favor! Parece una tomadura de pelo. A un año de que son gobierno y recién presentan “un plan” que, por lo que escuché, no resuelve demasiado el gran problema que estamos padeciendo.

Como ciudadana que se levanta todos los días para ir a trabajar y cumple con todas sus obligaciones, lo mínimo que espero de las Autoridades es que me permitan sentirme segura en la ciudad donde vivo. Para eso pago mis impuestos.

¡Ojalá que la situación mejore! Pero lo veo muy difícil...

