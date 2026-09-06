Vecina del Centro | Montevideo

@|Como está demostrado por la experiencia, es prácticamente imposible creer que mediante vigilancia se puede proteger a las víctimas de violencia de género. O sea, contar con guardaespaldas no asegura que nadie va a estar protegido un cien por ciento.

No obstante, hay algunas medidas que pueden ayudar. El primer obstáculo es que lamentablemente las propias víctimas creen que los agresores pueden cambiar su comportamiento mediante promesas y vuelven a vincularse. Ya se ha visto que aún cuando el victimario haga una terapia, son pocos los que tienen buenos resultados. La mejor medida sería poner distancia real entre el agresor y la víctima cuando es posible. El Mides debería dar refugio a las víctimas fuera del departamento del país donde viven en ese momento, alojarlas en otra localidad.

El Mides, en base a experiencias, descree que la gran mayoría de las mujeres víctimas esté dispuesta a una ruptura total con la pareja y no suspende la atención a las mismas por ese motivo. Pero se debe ser consciente de los riesgos de vida que se corren junto a los hijos, causados por esas contradicciones.