Hombre sensato | Montevideo

@|Días pasados, se dio una circunstancia que ocupó los medios de prensa relacionada con un ataque a una estudiante de la UDELAR.

El debate en torno a la violencia de género y la discriminación hacia las mujeres ocupa un lugar predominante en la agenda pública uruguaya. No obstante, coexisten visiones contrapuestas sobre el origen de estas narrativas, el alcance del problema y la efectividad de las medidas adoptadas para enfrentarlo.

Para abordar esta problemática con la seriedad que requiere, es indispensable trascender las percepciones ideológicas o parciales y basar el diagnóstico en la evidencia empírica. El uso riguroso de estadísticas oficiales, encuestas de prevalencia y estudios sociológicos sistemáticos resulta fundamental para dimensionar con exactitud los hechos, diferenciar conductas delictivas de dinámicas sociales más amplias y evaluar sin sesgos el impacto de las normas vigentes.

Por otra parte, existe una preocupación justificada respecto a la efectividad de las respuestas institucionales. La promulgación de marcos normativos no sustituye la necesidad de políticas públicas eficientes y medibles. Se requiere un verdadero salto cualitativo en materia educativa que promueva la cultura de la paz, la resolución no violenta de conflictos y el respeto mutuo desde temprana edad, lejos de visiones divisivas.

Asimismo, es urgente optimizar la asignación de recursos en la prevención, el fortalecimiento de las garantías del debido proceso y la atención oportuna del sistema de justicia.

Superar la polarización y proteger los derechos de todas las personas exige construir consensos fundados en la transparencia, los datos y la educación universal. La lucha contra la violencia debe ser un compromiso ciudadano común, guiado por la objetividad y la eficacia, por encima de cualquier interés o enfoque sectorial.