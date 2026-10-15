Prof. Wasen | Montevideo

@|La Policía Caminera comenzó a fiscalizar el uso de vidrios polarizados en los vehículos. Si el parabrisas está polarizado te aplican una multa de dos unidades reajustables. El argumento es que el parabrisas polarizado perjudica la visión. Algo que los técnicos que evalúan esa decisión pueden confirmar. Bastaría sentarse al volante de un automóvil con parabrisas polarizado para ver en la realidad que eso es falso. Resulta interesante observar que usar el parabrisas polarizado o usar lentes de sol es exactamente lo mismo. En lugar de tener el vidrio polarizado en el parabrisas lo tienes exactamente al lado de tu vista. Y no parece algo normal o de buen senso que la Policía Caminera prohiba a los conductores usar lentes de sol cuando estás conduciendo un vehículo.

Y hay más efectos negativos frente a la actitud de la Policía Caminera: la seguridad.

Muchos conductores utilizan vidrios polarizados por motivos de seguridad. Si el vidrio es totalmente transparente, el delincuente que quiere cometer un delito puede ver con exactitud todo lo que ocurre dentro del vehículo. Puede ver al conductor y saber si podrá tener más efectividad en su acción. Si el vidrio es polarizado la visión externa disminuye, sólo la visión externa por la luminosidad que enfrenta el polarizado; la visión interna no es afectada. Pero al bajar la visibilidad externa los delincuentes no pueden percibir quién está dentro del vehículo y eso los podrá dejar con temor porque no saben con qué se encontrarán.

Es decir, el uso del vidrio polarizado es un claro ejemplo de protección contra los delitos. Parece que eso que justamente tiene que ver con la protección y la seguridad ciudadana no es tenido en cuenta por una organización del Ministerio del Interior, Ministerio encargado de la seguridad ciudadana.

Ojalá se pueda rever esa decisión y se permita el uso de vidrios polarizados sin excepción.

Que se modifique la normativa y que se busque una adaptación al momento que estamos pasando con relación a la inseguridad que vivimos.

La Policía Caminera debería actuar en los temas que le competen: intentar modificar los nefastos índices de accidentes de tránsito que vemos todos los días y que nada tienen que ver con el uso de vidrios polarizados en nuestros vehículos.