Edgardo | Montevideo

@|Hace 60 años que veraneo en Punta del Este, conozco la transformación del balneario, del romántico al actual, de las calles de balasto al hormigón, y siempre que llego en diciembre encuentro obras nuevas y muy buenas.

La Terminal de Punta del Este debe continuar con ómnibus departamentales, interdepartamentales e internacionales, solamente hay que modernizarla, con nuevos locales, cafetería y algún andén más. Lo que hay que suprimir totalmente es el área donde estacionan 10 o 15 buses, las 24 horas, es estéticamente muy malo, horrible. En ese espacio hay que construir la comisaría (suprimir la existente en el puerto), embellecer la zona, con plantas y árboles.

El problema de la circulación de vehículos no se soluciona sacando los buses hasta la península, se soluciona modificando la rotonda existente en el cruce de Bvar. Artigas y Avda. Roosevelt; allí se forman colas de 3 o 4 cuadras de vehículos y no es por los buses. Por lo tanto, ahí está el problema, modificar la rotonda.

Soluciones: 1) Hacer un túnel por Bvar. Artigas o por la Avda. Roosevelt, previo estudio para saber cuál sería mejor, cuya obra finalizaría a fines de 2027.

2) Otra solución rápida y barata es construir calles paralelas a la rotonda; si se dobla a la derecha no es necesario entrar a la rotonda, que es un caos, hay espacio. Para entender hay que observar la rotonda en el cruce de la Avda. General Flores y Bvar. José Batlle y Ordóñez (ex Propios) de Montevideo.

3) Otra, es poner semáforos, solución muy mala. La Terminal de Maldonado, en la actualidad, no está en condiciones de ser la principal. Sí en el futuro habría que ampliarla y modernizarla. Siempre deben existir ambas, y no pensar en hacer una nueva en otro lugar.

Hay que mantener recuerdos, como cuando llegaba el tren a la península, a lo mejor dentro de 60 años veremos llegar trenes aéreos de alta velocidad.

