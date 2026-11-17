C.I.1.492.203-2 | Soriano

@|De la promesa de seguridad a la vulnerabilidad financiera.

Durante años se nos impulsó a abandonar el efectivo bajo una promesa clara: las tarjetas nos darían seguridad y sacarían el dinero de las calles. Hoy comprobamos que esa promesa no se cumplió. Lejos de protegernos, los plásticos y las aplicaciones financieras se volvieron herramientas de extrema vulnerabilidad que multiplican lo robado.

En Paysandú, delincuentes robaron tarjetas a turistas y compraron con ellas una moto sin que nadie controlara la identidad del titular. Paralelamente, ciudadanos comunes sufren robos de celulares o engaños digitales mediante los cuales les sacan créditos de cientos de miles de pesos, dejándolos atrapados en deudas ajenas.

Exigimos medidas inmediatas a bancos, comercios y reguladores. Primero: difusión masiva y clara sobre cómo pausar tarjetas desde las aplicaciones, fijar topes diarios y activar alertas. Segundo: controles reales para otorgar créditos, exigiendo validación presencial, videollamadas o bloqueos por defecto, en lugar de otorgarlos con un simple clic. Tercero: exigir la cédula en compras importantes y suspender de inmediato cualquier cobro al usuario ante una denuncia de fraude.

La inclusión financiera no puede significar aumento en el riesgo.