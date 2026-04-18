Se autoperciben progresistas

Hay orden de no aflojar | Treinta y Tres

@|Muchas veces la prensa comete el error, que no debería tenerlo, de llamar progresistas a personas que ni saben de qué se trata. Es muy común que los autoproclamados izquierdistas se perciban progresistas; nada más alejado de la realidad.

Hace días que vengo leyendo en el diario El País, de una reunión en España que tendría lugar en el día de hoy, promovida por el Presidente del gobierno español, Sr. Pedro Sánchez, en la que ha sido invitado nuestro Presidente, que ha hecho muy bien en no concurrir, ya que el Sr. Orsi es el Presidente de todos y no de un comité de base. Y según lo informado, quien sí estará presente es el Sr. Fernando Pereira, Presidente del FA.

Yo me pregunto: ¿quién les ha hecho creer que el Sr. Pereira representa el progresismo? Nada más alejado de la realidad, dado que ha manifestado su apoyo a Maduro, y fue de los que marchó por 18 de Julio a favor de la dictadura venezolana, cuando Maduro pasó por arriba con sus tanquetas a los ciudadanos venezolanos por el delito de pedir libertad. ¿Está dentro del progresismo ir a rendir honores a los dictadores de Cuba?

Para completar el sainete, esa reunión la promueve un señor que está complicado junto a su pareja en episodios de corrupción. También estará presente el Sr. Presidente de Brasil, acusado por causas que no son muy santas. Y completando el equipo, se informa la asistencia del Sr. Presidente de Colombia G. Petro, que fue un terrorista.

Todos estos personajes no son progresistas. Van a tener que leer mucho para saber cuáles son las acciones progresistas de los dirigentes.

