Jorge | Canelones

@|Días atrás, se me ocurrió una idea sabiendo que el Presidente Orsi vive en Salinas (Canelones).

Pensé que quizás iba a promover la construcción del tan esperado puente carretero de la ruta Interbalnearia, que permitiría el acceso más ágil y seguro al balneario.

Es evidente que al mencionado jerarca no se le cae una idea.

Deberemos seguir esperando que exista un gobierno que piense en las necesidades de la población.

Viendo los enormes atascos que existen en la ruta Interbalnearia durante estas fechas, la obra es muy necesaria, dado el inmenso embotellamiento que se genera.