Respuesta de Miguel Brechner

@|Sr Director.

En respuesta a su editorial donde me cita y luego agrega comentarios equivocados e irrespetuosos le presento mi punto de vista:

“El único frenteamplista que se expresó en la red X sobre el doloroso episodio de 2023 fue Miguel Brechner: “el sionismo es la ideología que cree que el pueblo judío tiene derecho a tener su estado. Ser antisionista es negar ese derecho y es una forma moderna de antisemitismo”, escribió entre otros conceptos que su fuerza política debería atender. Por supuesto que el tuit fue agresivamente contestado por sus propios compañeros de partido, al punto que resulta más que incoherente su permanencia en esas filas.”

Ud. dice que mi mensaje fue agresivamente contestado por los propios compañeros de partido. Las respuestas a mi mensaje tienen todos los sabores. La mayoría son robots que contestan con mensajes antisemitas. Esto es sistemático en la red X y no debiera sorprenderlo. Ya en 2016 Microsoft hizo una prueba con el robot Tay, que aprendió de la red Twitter (X hoy) y en menos de dos días ya decía que Hitler había tenido razón en querer matar a todos los judíos. No se de donde deduce el color politico de los bots o trolls.

Me sorprende su nivel de generalización de los hechos con los peligros que ello tiene.Cuando alguien generaliza tiende a polarizar y a simplificar la discusión política con lo que ello implica. La lucha contra el antisemitismo no debe ser rehén de las luchas políticas nacionales.

El Frente Amplio no es ni fue antisemita. Indicar lo contrario es una falsedad.

En el Uruguay del siglo 20 se votó una ley denominada comunmente “ley de los indeseables” por la cual se cerró la inmigración a los judíos que se escapaban del nazismo”. Esta ley se voto en el 1936 en el gobierno de Terra pero no fué derogada por Baldomir. A nadie se le ocurriria decir que el Partido Colorado era antisemita.

En la antesala de la segunda guerra mundial y durante parte de ella , sectores del Partido Nacional apoyaron al fascismo en europa y el diario El Debate o “La tribuna popular” fueron sus principal representantes con editoriales antisemitas. A nadie se le ocurriria decir que el Partido Nacional era antisemita. En un reportaje de marzo 2024 que me hizo el diario El Pais, dije claramente que en el Frente Amplio hay posiciones antisemitas, asi como en los partidos tradicionales. Las encuestas indican que hay mayores posiciones antisemitas en el Frente Amplio, pero que aun en los partidos tradicionales “el antisemitismo goza de buena salud”.

La última encuesta de la consultora Opción del año 2025 indicaba que la mayor postura anti judía estaba en la población con mayor apoyo a la causa palestina en la guerra de Gaza.

Por último me quiero referir a su comentario “al punto que resulta más que incoherente su permanencia en esas filas”.

Si el diario El País tiene un medidor de incoherencia, seguramente lo debería patentar, ya que sin lugar a duda sería una gran innovación. Si no es así, me gustaria saber sobre que base me juzga y me agrede.

Seguiremos luchando contra el antisemitismo, el racismo y toda forma de discriminación desde todas las trincheras a las que uno pertenece.

