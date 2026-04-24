Reforma tributaria
Dr. Jorge Cassinelli | Montevideo
@|La propuesta del Frente Amplio de revisar el IRAE, el IMESI y el Impuesto al Patrimonio para “mejorar la progresividad”, parte más de una premisa política que de un análisis riguroso.
Estos cambios no son neutros; afectan inversión, ahorro y competitividad. Sin medir esos efectos, se arriesga erosionar la base que se pretende gravar.
Se trata de un planteo con fuerte carga ideológica y escaso sustento técnico, más cercano a la consigna que a una política tributaria consistente.
