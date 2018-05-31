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El País Opinión Ecos

Reforma constitucional por seguridad

31/05/2018, 15:18
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Joaquín Cunha
Montevideo

@| Destacados abogados que escriben en el País, podrían analizar si es necesario o no, plebiscitar una reforma de la Constitución. Pueden haber dos bibliotecas; habrán ventajas y desventajas. No parece conveniente que las dos grandes fracciones dentro del principal partido opositor tengan posiciones enfrentadas. Y los ciudadanos comunes carecemos de criterios jurídicos. La gente, cansada de la inseguridad, podría votar cualquier cosa, quizás hasta la pena de muerte.

¿Alguien podría aclarar o informar, en forma clara y poco extensa? ¿O se pueden contraponer las dos posiciones?

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