Lucas A. Fraga | Montevideo

@|Entre varios periodistas que se ocupan de la realidad nacional me interesan los análisis que hace Gabriel Pereira.

Días pasados, presentó estadísticas que mostraban al Uruguay como el país con más gente privada de libertad por habitante. También destacó, como consecuencia, ser uno de los estados más punitivos de la región.

Es evidente que citó datos objetivos sobre una realidad.

Como simple lector y escucha, sin tener el caudal de conocimientos que posee el periodista, me atrevo a hacer el siguiente comentario: también se podría presentar esto como que es el país donde se delinque más por cápita; lo otro sería una consecuencia.

Sé que quiere demostrar la ineficacia de las medidas en el combate al delito. Pero como la vida es presente: ¿qué hacemos hoy con los que matan, violan, golpean y trafican? ¿Dónde los ponemos? ¿Hay otra alternativa? ¿Los deportamos? ¿Les damos tierras para trabajar? ¿Creamos un ciclo de enseñanza media y superior para los presos? ¿Tratamos de evangelizarlos? ¿Diversificamos las cárceles?

Desde el año 1955, que mataron a Gustavo Adolfo Volpe, escucho la manida frase de atacar las causas, de apostar a la educación. Desde entonces, la he escuchado mil veces en boca de políticos y periodistas de todos los colores. Las causas siguen indemnes; por ende, sólo queda atacar los efectos con lo que se tiene.

El tema es complejo. Sería absurdo abordarlo en pocos renglones pero mientras tanto pensemos en el perjudicado, en las víctimas, en los muertos, en el que tiene un negocio y tiene que cerrarlo porque una y otra vez le roban los mismos (esos que entran y salen), pensemos en los viejos que caen en manos de estafadores que los arruinan, en los barrios dominados por los violentos.

Dejémonos de tanto análisis y escuchemos las voces de los eternamente ignorados: los damnificados, los que quedan vivos, aquellos que quedan muertos en vida porque les han matado a seres queridos. Hagamos pues estadísticas con sus voces, con sus opiniones.

