Dr. Edison González Lapeyre | Montevideo

@| La profundización del canal de acceso al puerto de Montevideo.

Han tenido repercusión las recientes declaraciones del Dr. Juan Curbelo que, en el anterior gobierno, se desempeñó como Presidente del directorio de la ANP y que, actualmente, funge como delegado ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, en la que promueve la profundización del canal de acceso al puerto de Montevideo a 15 metros de profundidad.

Por un lado, algún medio argentino entendió que nuestro país iba a promover en la CARP el procedimiento de consulta previsto en el art. 17 y ss. del Tratado de Límites en el Río de la Plata y su Frente Marítimo, lo que habría provocado cierto malestar en las autoridades de ese país, por lo que se espera una declaración oficial del presidente de la delegación uruguaya ante esa comisión binacional al respecto.

Por el otro, la ex presidente de la Liga Marítima Dra. Silvia Etchebarne, comentando esas declaraciones del Dr. Curbelo, en Búsqueda, incidió en la falta de capacitación técnica del mismo, recurriendo a errores que, en esa materia, pudo cometer Curbelo cuando presidió la ANP, concluyendo, sumariamente, en el sentido de que no es conveniente proceder a esa profundización por virtud del desarrollo del transporte marítimo que cada vez más está recurriendo a buques de menor porte y por el alto costo que implicaría esa obra de dragado.

Por supuesto, en lo personal, no voy a poner en tela de juicio la solvencia técnica del Dr. Curbelo, pero ello no significa que no comparta las conclusiones a que arriba la Dra. Etchebarne en cuanto a la inconveniencia de proceder, por ahora, a la profundización del canal de acceso a 15 metros de profundidad, aunque me permito agregar a las razones expuestas por esa especialista, las que tienen que ver con las obras a realizar en los muelles públicos.

Sucede que la única terminal que va a estar en condiciones de operar con buques de hasta 14.40 metros de calado, aprovechando una profundidad de 15 metros del canal de acceso, es la de TCP Katoen Natie, una vez que derroquen la piedra Mosca, porque va a tener un pilotaje de 17 metros. No sucede lo mismo con los muelles públicos que van a requerir obras civiles muy importantes para permitir una operativa con ese tipo de buques porque el pilotaje, es decir, los cimientos de sus muelles, no permite el dragado a 15 metros de profundidad. Si en la actualidad se dragase a esa profundidad a pie de un muelle público, el mismo correría riesgo de derrumbe.

Por ende, al costo del dragado y balizamiento habría que agregarle el de las obras civiles a llevar a cabo en los muelles públicos que, me atrevo a asegurar, van a implicar una inversión muy cuantiosa.