Prioridad social

José V. Martínez | Montevideo

@|La discusión sobre la inteligencia artificial suele concentrarse en sus avances tecnológicos. Pero para países como Uruguay la cuestión fundamental debería ser otra: ¿cómo prepararnos para aprovechar sus beneficios y reducir sus posibles efectos negativos?

No parece razonable pretender competir con las grandes potencias en la creación de los modelos más avanzados. Sí parece posible, en cambio, aspirar a que Uruguay sea uno de los países que utilicen esas herramientas para mejorar la vida de sus ciudadanos.

La primera prioridad es la educación. Desde la enseñanza primaria hasta la universidad debería enseñarse no solo a utilizar inteligencia artificial, sino también a cuestionar sus respuestas y desarrollar pensamiento crítico. Esa formación no debería terminar al ingresar al mercado laboral: trabajadores de distintas edades necesitarán actualizar sus conocimientos a medida que la tecnología modifique sus tareas.

También será importante ayudar especialmente a las pequeñas y medianas empresas —con crédito, capacitación o asesoramiento accesible— para evitar que la incorporación de inteligencia artificial abra una brecha creciente frente a las grandes empresas.

El propio Estado debería dar el ejemplo, utilizando estas herramientas para mejorar trámites, servicios públicos, educación, salud y administración, siempre con adecuados controles humanos. Y será necesario establecer reglas claras sobre privacidad, uso de datos y transparencia, sin caer en una regulación que termine desalentando la innovación.

Finalmente, existe una cuestión que trasciende lo tecnológico: cómo distribuir los beneficios del aumento de productividad. Si la inteligencia artificial permite producir más con menos trabajo, la sociedad deberá discutir si eso se traduce solo en mayores ganancias o también en mejores salarios, capacitación y calidad de vida.

Uruguay no podrá detener esta transformación. Pero sí puede decidir cómo atravesarla. El verdadero desafío no es conseguir inteligencia artificial: es lograr que la sociedad uruguaya aprenda a utilizarla para vivir mejor.