Presupuesto para la educación

Ex docente universitario | Montevideo

@|En Uruguay se mantienen de forma recurrente los reclamos relacionados con el presupuesto para la enseñanza, impulsados bajo un eslogan sostenido principalmente por los grupos políticos de izquierda y los sectores corporativistas sindicales de “6% +1”. Si bien la asignación de recursos financieros representa un insumo indispensable para el funcionamiento de cualquier sistema educativo, el problema de fondo no se reduce a la mera asociación del tema a recursos adicionales por asignar. La experiencia demuestra que la sola inyección de dinero no resuelve de forma automática las carencias estructurales de la enseñanza ni garantiza una mejora en los aprendizajes.

El verdadero desafío radica en encarar un replanteo integral de lo que debe ser el enfoque pedagógico en nuestro país. Esto implica revisar la modalidad de impartir las clases, adaptar y modernizar los contenidos curriculares a las exigencias contemporáneas, diversificar las variantes de evaluación para que no constituyan meros trámites burocráticos y agilizar los procesos requeridos para el avance continuado de los estudiantes. Si no se transforman los métodos de aprendizaje y no se cuida la trayectoria real del alumno en el aula, cualquier incremento presupuestal terminará diluyéndose en las mismas ineficiencias de siempre.

En este escenario, un gran problema se vincula directamente al interés de quienes hoy tratan de que las estructuras y dinámicas actuales sean inamovibles. Existe un sector de poder político y gremial que busca perpetuar esquemas rígidos, aferrándose al statu quo y a la defensa de intereses corporativos por encima de los resultados académicos, sin preocuparse realmente del fondo de la cuestión ni de las verdaderas necesidades de las futuras generaciones. Se prioriza la confrontación presupuestal como bandera ideológica en lugar de asumir el compromiso técnico y político de discutir qué y cómo se enseña.

Para lograr una transformación auténtica, resulta urgente superar el debate efectista enfocado exclusivamente en los porcentajes del PBI. La educación pública uruguaya necesita liberarse de las ataduras corporativas que bloquean la innovación e impedir que las dinámicas de presión sindical dicten la agenda pedagógica. El foco de la discusión debe volver al lugar del cual nunca debió salir: la calidad de la enseñanza, la exigencia formativa y el futuro de los estudiantes.