Ciudadano vigilante | Montevideo

@|La utilización de los recursos públicos y la transparencia de su administración deberían ser preocupaciones permanentes, independientemente del partido político que esté en el gobierno.

Una comparación entre el primer año de las administraciones de Luis Lacalle Pou (2020) y Yamandú Orsi (2025) permite plantear algunas observaciones de interés.

Según información de la Contaduría General de la Nación, el gasto ejecutado por el Inciso Presidencia pasó de aproximadamente $ 3.717 millones en 2020 a $ 4.393 millones en 2025. Sin embargo, considerando la inflación del período, el gasto de 2025 habría sido aproximadamente un 12% inferior en términos reales.

Por otra parte, información de la Oficina Nacional del Servicio Civil muestra que la cantidad total de vínculos laborales de Presidencia se mantuvo relativamente estable: 1.964 en 2020 y 2.001 en 2025. No obstante, mientras disminuyó la cantidad de funcionarios públicos, aumentaron los vínculos sin calidad de funcionario público.

Estos datos, por sí solos, no permiten establecer cuál de las dos administraciones fue más eficiente ni explicar todas las diferencias. Pero sí plantean algunas preguntas legítimas:

¿Cuánto representan los cargos de confianza, asesores y adscriptos? ¿Cómo evolucionaron las contrataciones y las compensaciones especiales? ¿Qué recursos se destinan a viajes, viáticos, vehículos y otros gastos de funcionamiento?

Conocer esta información, presentada de manera clara y comparable, contribuiría a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

No se trata de cuestionar a un gobierno en particular, sino de recordar que la responsabilidad en el manejo de los recursos públicos es una obligación permanente de quienes ejercen el poder.

La ciudadanía tiene derecho a conocer no solamente cuánto se gasta, sino también en qué se gasta y con qué resultados.

