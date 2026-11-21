Daniel Curbelo | Maldonado

@|La reciente visita de la princesa Ana a las islas Malvinas deja la sensación de que el reloj sigue clavado en el siglo pasado.

Por un lado, Londres repite la receta de siempre: manda a alguien de la realeza para hacer acto de presencia, mostrar que todo está bajo control y darle una palmada en la espalda a los isleños. Pero a uno le cuesta creer que sea una simple visita de cortesía cuando justo ahora se está moviendo el negocio del petróleo en la zona y se discuten límites marítimos en tribunales internacionales. Suena más bien a una forma elegante de marcar la cancha donde hay mucha plata en juego.

Por otro lado, Buenos Aires sale con el discurso ya sabido: denuncia una provocación colonial y pide volver a sentarse a charlar, apoyándose en lo que dice la ONU. El reclamo argentino tiene sus razones, pero termina chocando siempre contra la misma pared de hechos consumados.

Al final, para los que miramos el partido desde acá, en Uruguay, queda claro que mientras los de afuera aseguran sus recursos con gestos de protocolo, por estos lados seguimos empantanados en una pelea donde nadie escucha al otro.