Carlos Asecas | Montevideo

@|El tema del costo de la patente está ahora en el tapete, a raíz de la investigación que realizó un legislador, pero es un problema que viene sucediendo hace años.

Como esto se ha vuelto viral, el benévolo Congreso de Intendentes decidió no aumentarla en el próximo año para los vehículos a combustión. Para algunos políticos el hecho de utilizar un auto es mal visto y por eso lo gravan con dureza. Quieren que todos utilicemos el transporte público, sin tener en cuenta que éste no cumple con los requerimientos necesarios para que la población lo valore.

Quienes tenemos un vehículo, cada año estamos pagando más, a pesar de que el vehículo se deprecia en forma notoria. Esta depreciación ha aumentado en el último tiempo, a raíz de la venta importante de vehículos eléctricos.

El aumento injustificado en las patentes es otra forma más de meterle la mano en el bolsillo al contribuyente.

El presidente del Congreso de Intendentes sale a declarar que la misma no se puede disminuir, porque eso alteraría el presupuesto de las Intendencias y repercutiría en menos obras.

No tiene vergüenza poner ese argumento como justificación. Lo primero que deberían hacer es disminuir los cargos de confianza que son cientos en todas las Intendencias del país. Son personas acomodadas para pagarles favores políticos, ganando suculentos sueldos. Lo que tampoco dicen es que mensualmente se venden alrededor de 6500 vehículos 0 km y eso hace que aumente la recaudación. Cuando les conviene se olvidan de los argumentos que contradicen sus mentiras. También se olvidan de los millones de dólares que recaudan con las multas como consecuencia de que muchos conductores son desordenados y no les preocupa el bolsillo.

Los valores de la patente que el SUCIVE aplica es en base a un supuesto y mentiroso precio de mercado, que informa una empresa particular que fue contratada hace años y que cobra una suculenta cifra por eso. Esa información con todas las facilidades tecnológicas y el uso de IA que hoy tenemos, lo podría obtener el SUCIVE sin necesidad de gastar en pagarle a terceros.

En alguna oportunidad tuve la posibilidad de averiguar qué valor de tasación le daban a mi vehículo y eso es ficticio. Me ofrezco a pagarle una comisión a esa empresa si me consigue un comprador que me pague lo que ellos establecen.

Estamos pagando una fortuna por circular en calles llenas de pozos, mal señalizadas y oscuras; incluso en muchas de ellas asoman los adoquines.

Ya que estamos pagando una fortuna por circular sobre cráteres lunares, tendríamos que tener el derecho a reclamarle a las respectivas Intendencias, cuando nuestro vehículo sufre un desperfecto (amortiguación, suspensión, cubiertas) en virtud del pésimo mantenimiento de las calles. Quienes viven en países desarrollados en serio, no aspirantes a serlo como nosotros, pagan cifras ínfimas y circulan en calles donde ni siquiera hay un desnivel donde se encuentran las tapas de los pluviales.

No sólo está el pésimo estado de las calles, también el tema del caos en el tránsito. A la IMM no se le cae una idea para conseguir una mejora. Se venden 6500 autos por mes y seguimos teniendo las mismas vías de circulación que en 1950. Solo piensan en recaudar para aumentar la cantidad de empleados estatales. El SUCIVE está recaudando US$ 435.000.000 por patentes y US$ 75.000.000 de multas en el año y que reparte entre las distintas Intendencias. Éstas, a su vez, recaudan una fortuna con la Contribución Inmobiliaria y así y todo no les alcanza.

Aprendan a ser austeros que el bolsillo de los contribuyentes está roto. Las Intendencias parecen feudos medievales con total autonomía para hacer lo que quieran.

