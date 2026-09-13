Paros en la Udelar

Estudiante de Psicología | Canelones

@|Lamentablemente, días atrás, sucedió un hecho terrible en la Facultad de Medicina, conocido por todos.

A partir de ahí, se realizaron varios paros y ocupaciones que afectó el dictado de clases. Por supuesto que había que reaccionar, sobre todo frente a la respuesta de un gobierno nacional y autoridades de la Udelar que provocaron gran indignación. Pero no creo que los paros o las ocupaciones sean el camino para combatir este flagelo que viene afectando a la sociedad hace muchos años.

Está en manos de la Autoridad encontrar la manera de frenar esta ola de violencia generalizada que nos salpica, de una u otra manera, a todos.