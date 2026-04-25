Para el Mides

Vecino indignado | Montevideo

@|Por la presente quiero poner en conocimiento de las autoridades de dicho Organismo una situación vergonzosa que está afectando a todo un barrio.

En la Avenida Luis Alberto de Herrera, entre las calles Francisco Rodrigo y Arrieta (barrio La Blanqueada), existe un refugio para personas indigentes que se ha convertido en una pesadilla para todo un barrio.

Frente a dicho refugio, a la vista y paciencia de los responsables del mismo, se ha montado un verdadero campamento de desperdicios e inmundicias, fomentado y alimentado por toda esa gente que continuamente deja basura en la vereda, ocupando la misma e impidiendo que los vecinos - madres, niños, ancianos - puedan circular libremente por la vereda.

A eso debemos sumar que horas antes de que el mismo abra sus puertas, la cuadra es copada por toda esa gente, que bebe, grita, duerme en la vereda y se mete con cada vecino del lugar. Por si esto fuera poco, una pareja que también frecuenta el mismo refugio adopta conductas reñidas con la moral y las buenas costumbres.

Toda esta situación es injusta para los ciudadanos de bien que vivimos allí, trabajamos, estudiamos y pagamos religiosamente nuestros impuestos.

¡No se soporta más esta situación! Apelo a las autoridades para encontrar una rápida solución.

