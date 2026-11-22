E.K. | Montevideo

@|Hace años atrás, al comenzar la primavera, nuestra ciudad ostentaba en sus principales avenidas hermosos macizos de flores de estación.

Cuando se visitan otros países lo habitual es que, sea la estación que sea, las plazas y avenidas estén adornadas con flores de todo tipo. Nosotros hemos perdido esa costumbre; ahora solo tenemos pasto que no siempre está prolijo.

A esta ausencia floral hay que agregar los grafitis en las avenidas, donde casas, comercios o cortinas metálicas de diverso tipos, están llenas de dibujos. Algunos dicen que eso es “cultura”, yo solo veo pintadas de muy mal gusto que afean la ciudad. Los que se dedican a ensuciar frentes, deberían ser castigados, obligándolos a limpiar y volver a pintar para dejarlos en las mismas condiciones que estaban.

Con respecto a las plantas, se había comentado que resultaba costoso y se había resuelto sustituirlas por arbustos que duran más tiempo. Me pregunto, sea cual sea el costo mencionado, si la Intendencia de Montevideo no recauda lo suficiente para hacer una inversión en mejorar el aspecto de la capital.

¿Cómo es que aquí no se puede, pero si se va al interior se ven las calles limpias y con canteros llenos de flores? ¿Queremos una ciudad que atraiga turistas y tenga a sus habitantes contentos?

Pues habría que tratar de mejorar estos aspectos.

