Ministra Lustemberg

A.P.LL. | Canelones

@|Sra. Ministra de Salud Pública, soy una ciudadana que entiende poco de Derecho y de los procesos judiciales, pero me ha llamado mucho la atención el caso de la anestesista.

En un primer momento, Ud. decidió que se le bajaría la sanción de 5 años de inhabilitación a 3 años; esto trajo aparejado la renuncia de 11 profesores grado 5 de un total de 13, de la Comisión Honoraria de Salud Pública. ¿Eso no le llamó la atención? No quedó claro en qué se basó Ud. para tomar esa primera decisión que causó, por cierto, gran indignación no sólo en la familia y allegados a la pediatra fallecida, sino en gran parte de la población. Incluso llegamos a pensar que quizás habría algún tipo de cercanía de su parte hacia la anestesista.

Ahora resulta que todo cambió y se resuelve inhabilitar a la anestesista por 5 años, como en un principio. Usted dice que aparecieron nuevos argumentos; no se entiende. El Presidente Orsi dice que Jurídica la indujo a Ud. a cometer el error (al bajar de 5 a 3 años). Tampoco se entiende. Y si así fuera, los ciudadanos deberíamos saber quiénes son los responsables de esta situación.

Acá hubo una muerte, nada más y nada menos. No se trata de un error administrativo. La gravedad del asunto amerita una explicación más clara. Por otro lado, a estas alturas Ministra, ya debería haber presentado la renuncia.

Se informa que la familia de la víctima no está conforme con el proceso y seguirá adelante hasta lograr estar en paz.