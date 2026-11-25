Ciudadano observador | Montevideo

@|Comparar la gestión del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) entre 2024, último año del gobierno de Luis Lacalle Pou, y 2025, primer año del gobierno de Yamandú Orsi, permite observar algunos datos interesantes y plantear interrogantes sobre la eficacia de las políticas sociales.

El gasto total del Ministerio aumentó aproximadamente un 0,96% en términos reales durante 2025. Sin embargo, hubo diferencias importantes entre programas: disminuyó el gasto en Asignaciones Familiares del Plan de Equidad (11,9%), mientras aumentó en Tarjeta Uruguay Social (11,9%) y seguridad alimentaria (20,3%).

También se modificó la composición de los recursos humanos. Los funcionarios públicos pasaron de 1.716 a 1.676, mientras que los vínculos laborales de otras modalidades aumentaron de 355 a 397. En conjunto, el total de vínculos se mantuvo prácticamente estable. Estos datos merecen atención, aunque no permiten concluir por sí solos que haya existido sustitución de funcionarios por contrataciones externas.

En materia de cobertura, los beneficiarios de Asignaciones Familiares disminuyeron 1,6%, mientras que los beneficios transferidos mediante la Tarjeta Uruguay Social aumentaron casi 10%. En atención a personas en situación de calle, también se informó un incremento de personas atendidas y de plazas disponibles.

Pero aquí aparece una cuestión fundamental: más gasto o mayor cobertura no equivalen necesariamente a mejores resultados sociales. Por ejemplo, atender a más personas en situación de calle no demuestra cuántas lograron acceder a una vivienda estable ni cuántas pudieron mantenerla. Del mismo modo, la asistencia económica debe evaluarse también por su contribución a mejorar los ingresos y reducir la dependencia de las prestaciones.

La información sobre inseguridad alimentaria muestra una leve mejora entre 2024 y 2025, aunque sin diferencias estadísticamente significativas.

No se trata de desconocer la importancia de la asistencia social, sino de exigir una evaluación transparente de sus resultados. Tan importante como conocer cuánto se gasta y a cuántas personas se atiende es saber cuántas logran superar, de manera sostenible, la situación de necesidad que motivó la intervención del Estado.