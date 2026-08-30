Lic. en Psicología

Nicolás Martínez | Montevideo

@|¿Por qué la Udelar puede no ser la mejor opción?

Si querés estudiar Psicología, es importante analizar cuidadosamente dónde hacerlo. Desde una perspectiva crítica, la Facultad de Psicología de la Udelar puede no ser la opción más conveniente para todos los estudiantes, especialmente para quienes buscan una institución con una gestión eficiente, una fuerte orientación académica y una atención cercana a las necesidades estudiantiles.

Una de las principales críticas que pueden plantearse es la percepción de una importante politización de la vida institucional. Algunos estudiantes pueden sentir que las discusiones políticas, gremiales o ideológicas adquieren demasiado protagonismo y que, en determinadas situaciones, las necesidades académicas quedan relegadas. El problema no es que exista participación política dentro de la Universidad, sino que ésta no debería perjudicar la enseñanza ni el avance de quienes concurren a estudiar.

También pueden cuestionarse determinadas experiencias relacionadas con la calidad de las clases, la organización de los cursos y las evaluaciones. Cuando aparecen errores de redacción u ortográficos, preguntas ambiguas o problemas de organización, el estudiante puede sentir que no existe el mismo nivel de exigencia y responsabilidad que se le reclama a él. Una institución universitaria debería ofrecer una formación rigurosa y cuidar especialmente los instrumentos mediante los cuales evalúa a sus estudiantes.

Otro aspecto que puede generar rechazo es la percepción de falta de consideración hacia los estudiantes. Cuando existen conflictos institucionales, medidas gremiales, interrupciones de actividades o problemas administrativos, quienes terminan afectados pueden ser precisamente aquellos que están intentando avanzar en su carrera. Esto puede producir frustración, desgaste y la sensación de que el estudiante no ocupa el lugar prioritario que debería tener dentro de una institución educativa.

Desde determinadas experiencias personales, algunos estudiantes también pueden describir situaciones que perciben como maltrato, presión, desvalorización o incluso violencia psicológica. Estas situaciones, cuando ocurren, deben tomarse seriamente y analizarse individualmente, porque no corresponde afirmar que toda la institución o todas las personas que trabajan en ella ejerzan violencia psicológica. Sin embargo, ningún estudiante debería sentirse intimidado, humillado, desvalorizado o perjudicado por plantear una opinión, realizar un reclamo o defender sus derechos.

Por estas razones, si querés estudiar Psicología, puede ser conveniente no elegir automáticamente la Udelar simplemente por ser una universidad pública y tradicional. Lo recomendable es conocer previamente el funcionamiento de la Facultad, escuchar experiencias de estudiantes y egresados, analizar el plan de estudios, las condiciones de cursado y las alternativas disponibles. La carrera puede ser excelente para quien tenga verdadera vocación por la Psicología, pero eso no significa que cualquier institución sea necesariamente la mejor opción para cursarla.

En definitiva, querer estudiar Psicología no implica necesariamente que tengas que hacerlo en la Udelar. Si buscás un ambiente académico que priorice especialmente la enseñanza, la organización, el respeto, la atención al estudiante y la calidad educativa, vale la pena comparar distintas alternativas antes de tomar una decisión que afectará varios años de tu formación.

