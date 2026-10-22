J.L. Blanco | Canelones

@|Discriminación por edad.

Hace un año realicé el trámite para renovar la libreta de conducir amateur; un examen psicofísico con óptimo resultado. Mi edad en ese momento 92 años. El mismo, al igual que los años anteriores, realizados en clínicas especializadas; en mi caso, en la ciudad de Pando.

Aprobé sin inconvenientes la prueba práctica. No tengo multas ni accidentes, manejo regularmente sin problemas.

Para renovar este año, no encuentro clínica en el departamento donde realicé el psicofísico, para mayores de 80 años; y el Municipio de mi ciudad no me proporciona el nombre de una clínica que lo haga y sea admitido. Sé que llevo todas la de perder; probablemente si pudiera dar esa prueba, me “bocharían”.