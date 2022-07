Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pasado viernes 22, escuchamos en Salto la exposición sobre Eutanasia de varios panelistas.



De las manifestaciones de un médico integrante de la Academia de Medicina, sacamos la inequívoca conclusión de que es una necesidad impostergable la sanción, en el Senado de la República, de la Ley Integral de Cuidados Paliativos.



Además de su sanción parlamentaria, es necesario un gran esfuerzo del gobierno y de todo el colectivo social para universalizar su uso; que todas las personas que están en la angustiante situación de sufrimiento insoportable, enfermedad irreversible y, en una palabra, sin ganas de vivir puedan ver realzada su dignidad como seres humanos, contenidos, aliviados en su dolor y devueltas las ganas de vivir.



Si se logra un buen Sistema Nacional de Cuidados Paliativos, con posibilidad de cobertura universal en el país, no tendrá sentido aprobar la injusta e inhumana Ley de Eutanasia y Suicidio Asistido.



En varias exposiciones públicas (entre ellas las de Salto) se sigue afirmando una gran mentira: que la Asociación Médica Mundial dejó de considerar la Eutanasia como contraria a la Ética Médica. Esto No es así, sino todo lo contrario.



Transcribo textualmente la resolución final de la última reunión de dicha Asamblea Médica Mundial de fecha 6 de noviembre del 2019: “La Asociación Médica Mundial reafirma su firme convencimiento de que la eutanasia entra en conflicto con los principios éticos básicos de la práctica médica y la Asociación Médica Mundial insta enfáticamente a todas las Asociaciones Médicas Nacionales y a los médicos a no participar en la eutanasia, incluso si está permitida por la legislación nacional ó despenalizada bajo ciertas condiciones”.



Otra falacia que se dijo es que la situación de las eutanasias en Bélgica y Holanda estaba “estabilizada”.



No es así en absoluto. Tengo un hijo viviendo en Bélgica y le pedí que me enviara un libro de referencia sobre la eutanasia en Bélgica, y me mandó “Lo que esconde el decorado”, escrito por varios autores belgas, médicos, filósofos, oncólogos, psiquiatras; todos ellos abocados a cuidados paliativos en Bélgica. Describen testimonios dramáticos de pacientes que quedaron seriamente discapacitados. Como el caso de un joven de 17 años, que luego de sufrir un accidente con fractura cervical que lo deja cuadripléjico, descubre que, diseñando un ordenador que podía mover con la cabeza (la única parte del cuerpo que podía mover), su vida cobró un nuevo y maravillosos sentido pues pudo participar de cursos en la Universidad y ayudar a otros discapacitados.



Se describe también cómo las eutanasias se han multiplicado en forma alarmante, sin ningún control, pasando a ser entre 10 veces más. Y, como documenta el Journal of Medical Ethics del 2013, “En muchos casos a mucha gente se le dio la medicación letal sin su consentimiento”, entrando en la bien llamada “pendiente resbaladiza”, sin control alguno.



En suma: urge aprobar la Ley Integral de Cuidados Paliativos.



Es del mayor bien para este país que no se apruebe esta injusta e inhumana Ley de Eutanasia.