La legitimidad de la herencia

José Pedro Traibel Oribe | Montevideo

@|Entre las muchas discusiones modernas sobre impuestos, redistribución y desigualdad, pocas revelan con tanta claridad la tensión entre el derecho a la “Propiedad Heredada” y el poder que desde el Estado se ejerce para esquilmarla.

En tiempos donde se cuestiona casi todo, conviene recordar una verdad sencilla, pocas cosas son más “legítimas” que la herencia recibida de nuestros padres. No se trata de un privilegio arbitrario, sino de una propiedad fruto de una vida de esfuerzo, sacrificio, trabajo y previsión. Cada patrimonio familiar suele estar construido con años de desvelo, renuncias y disciplina.

Muchas veces representa jornadas interminables de trabajo, ahorro constante y decisiones prudentes tomadas pensando en el mañana. Y ese mañana, naturalmente, eran los hijos y las generaciones futuras. Nada desea más un padre responsable que dejar a sus hijos algo mejor de lo que recibió: una casa, un campo, una empresa, un oficio, una educación o simplemente una base más firme desde donde continuar el camino.

La herencia no es solo dinero. Es continuidad. Es memoria. Es la voluntad de que el esfuerzo no termine en una sola vida, sino que se proyecte en las siguientes. También se heredan valores: la seriedad en la palabra dada, el prestigio ganado con conducta intachable, la responsabilidad, la cultura del trabajo, el respeto por lo construido. Ese legado invisible suele valer mucho más que cualquier cifra.

Por eso resulta injusto y moralmente cuestionable castigar la transmisión hereditaria con impuestos confiscatorios, tasas excesivas o políticas inspiradas en una falsa idea de igualdad material. No se grava un privilegio: se castiga el ahorro, la previsión y el derecho de una persona a decidir el destino de aquello que construyó honestamente.

La igualdad verdadera existe ante la ley, no en los resultados de la vida humana. Las personas no nacen con los mismos talentos, ni toman las mismas decisiones, ni realizan los mismos esfuerzos.

Pretender borrar mediante impuestos lo que una familia construyó durante décadas no corrige desigualdades: penaliza el mérito, desalienta el progreso y erosiona la responsabilidad familiar.

Muchas veces, detrás del ataque a la herencia, no existe un genuino deseo de justicia sino resentimiento frente al éxito ajeno. Se condena al que recibe para no reconocer al que construyó. Se intenta igualar hacia abajo lo que debería admirarse como ejemplo de disciplina, visión y constancia. Cuando la envidia se convierte en doctrina, termina sembrando odio social y espíritu de revancha.

La herencia legítima no es un robo a la sociedad ni una deuda pendiente con el Estado. Es la culminación natural del derecho de propiedad y del amor de padres a hijos. Es el último gesto de protección de quienes trabajaron toda una vida pensando en los suyos.

Una sociedad sana no debería avergonzarse de la herencia, sino respetarla y verla como una virtud. Porque allí donde una familia logra legar patrimonio material y moral a sus descendientes, hay una historia de esfuerzo digna de imitar. Y donde se persigue ese legado por ideología o envidia, no se construye justicia: se destruye el incentivo mismo que permite progresar.