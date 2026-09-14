La IA y su impacto potencial

Señor de la tercera edad | Montevideo

@|Estamos atravesando una transformación cuyo alcance todavía resulta difícil de dimensionar. La inteligencia artificial está modificando la manera en que trabajamos, estudiamos, producimos, nos comunicamos y tomamos decisiones.

No es, sin embargo, la primera vez que la humanidad enfrenta una transformación semejante. La Revolución Industrial produjo desplazamientos laborales, modificó las formas de producción, transformó las ciudades y generó inicialmente importantes desigualdades. Pero también permitió, con el tiempo, enormes aumentos de productividad, la creación de nuevas actividades y una elevación extraordinaria del nivel de vida.

La revolución informática produjo posteriormente otra transformación: las máquinas comenzaron a reemplazar buena parte del trabajo rutinario de procesamiento de información. Ahora la inteligencia artificial da un paso adicional al intervenir en actividades que hasta hace poco considerábamos esencialmente intelectuales: redactar, analizar, investigar, traducir, programar o generar ideas.

Por eso quizá la pregunta adecuada no sea si la inteligencia artificial “eliminará empleos”. Es más probable que transforme una gran cantidad de ellos, combinando automatización con nuevas tareas y una mayor productividad humana.

Pero la historia ofrece también una advertencia. El progreso tecnológico no garantiza por sí mismo que sus beneficios se distribuyan equitativamente. Una sociedad puede producir mucho más y, al mismo tiempo, aumentar las desigualdades.

El desafío, entonces, no consiste solamente en desarrollar mejores tecnologías. Consiste en adaptar la educación, las empresas, las instituciones y las políticas públicas a esa nueva realidad.

Y aparece una cuestión todavía más profunda: si las máquinas permiten producir cada vez más con menos trabajo humano, ¿utilizaremos esa capacidad simplemente para producir más o también para vivir mejor?

La respuesta no la dará la inteligencia artificial. La tendremos que dar nosotros, como sociedad.