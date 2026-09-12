La IA y el aprendizaje

José Villa | Montevideo

@|La inteligencia artificial ya no pertenece al futuro; se incorpora a diario en la vida cotidiana, el trabajo y la educación. Analiza datos, redacta y realiza en segundos tareas que requerían conocimientos especializados. Ante esto, la pregunta clave no es qué puede hacer la máquina, sino qué debemos aprender los seres humanos.

Si la información está al alcance de un clic, la educación debe priorizar capacidades esenciales: comprender, relacionar y desarrollar un pensamiento crítico. Utilizar estas herramientas exige conocimientos suficientes para cuestionar sus resultados, verificar la información y evaluar su sesgo, pues una respuesta rápida y convincente no siempre es correcta.

Tampoco se trata de prohibir su uso a los jóvenes, sino de enseñarles a emplearlas como instrumentos que potencien sus capacidades sin sustituir el esfuerzo intelectual. Delegar una tarea a la tecnología no equivale a haber aprendido.

En este escenario, el rol docente se transforma: más que transmitir datos instantáneos, su valor estará en guiar a los estudiantes a dudar, formular buenas preguntas, interpretar y asumir la responsabilidad de sus decisiones. Además, en un entorno de cambio constante, la formación continua deja de ser opcional y se vuelve vital en todas las etapas de la vida.

El gran desafío educativo que plantea la inteligencia artificial no es solo enseñar a usar nuevas tecnologías, sino formar personas capaces de seguir pensando por sí mismas.

En mi opinión, el gran esfuerzo tiene que ser realizado por todos: educadores, estudiantes, trabajadores, ciudadanos en general.

