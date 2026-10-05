La excelencia de Álvaro Ahunchain

Dr. Edison González Lapeyre | Montevideo

@|Brevemente, quiero felicitar a El País por tener un colaborador como Álvaro Ahunchain. La nota de su autoría titulada “El Aleph de la Cultura Argentina”, es una obra maestra que no me canso de elogiar. Su análisis de la cultura del querido país allende al Plata es sublime y clara expresión de un talento excepcional.

Me gustó tanto que me llegó a emocionar porque quiero mucho al pueblo argentino, porque en la Argentina tuve y tengo amigos entrañables, porque siempre fui recibido como un hermano oriental y me confirieron, a lo largo de mi larga vida, distinciones y reconocimientos que no he recibido en mi querida Patria; por ende, conozco bastante bien la idiosincrasia de ese país que se refleja apodícticamente en la nota de Ahunchain. Soy tanguero y me llega mucho el comentario sobre Discépolo y su “Cambalache” y también, el recuerdo de Luis Sandrini en películas como “La Danza de la Fortuna” y “La Casa de los Millones”, con Olinda Bozán de la década de los 40 y una de sus frases que repito a menudo: “Mientras el cuerpo aguante, la voluntad, no va a faltar”. Y encima el recuerdo del gran Borges con su maravilloso “Aleph”, a lo que me permito agregar, solo una frase de su “Milonga para los Orientales” que expresa: “El sabor de lo oriental con estas palabras pinto, es el sabor de lo que es igual y un poco distinto”.

Felicitaciones pues a El País y, sobre todo, a Álvaro Aunchain, al que ubico en el podio de la cultura nacional de nuestros días.