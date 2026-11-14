La deuda sagrada con nuestros mayores

El Ciudadano | Montevideo

@|Ni caridad, ni privilegios, ni impuestos.

Los jubilados no son una carga asistencial, ni un problema presupuestario que se descarta en las cuentas alegres de la política; son los cimientos vivos de la nación, ciudadanos que durante décadas trabajaron, ahorraron y cumplieron con su parte del contrato social.

Ver a nuestros mayores mendigar una compensación justa o sobrevivir en la indigencia tras una vida de esfuerzo, es la prueba más lapidaria del fracaso moral e institucional del Estado.

Pero la solución a esta herida abierta jamás puede venir de la mano de más impuestos ni de la demagogia inflacionaria; exigir un mayor esfuerzo fiscal al sector productivo o confiscar a los trabajadores de hoy para emparchar el sistema es un juego de suma cero que destruye la economía y, paradójicamente, termina pulverizando aún más los ingresos de los propios jubilados a través del impuesto inflacionario.

El Estado no genera riqueza; si recauda más, ahoga al que produce, y si emite sin respaldo, destruye el poder de compra de la moneda.

La respuesta constitucional y moral que exige este sector se sostiene sobre dos pilares inquebrantables, la dignidad universal y la eliminación absoluta de los privilegios.

Es insostenible e inmoral que existan regímenes de privilegio; jubilaciones de “realeza” para terroristas, exfuncionarios, legisladores o jueces amigos del poder; mientras el ciudadano de a pie que laburó cuarenta años recibe migajas.

La regla constitucional debe ser implacable, las reglas son iguales para todos.

Quien aportó, cobra en justa proporción al esfuerzo de su vida; quien nunca aportó al sistema contributivo, no puede vaciar las arcas destinadas a los verdaderos aportantes. ¿De dónde debe salir el dinero para garantizar una vida digna y un haber respetable?

De una administración implacable, austera y eficiente del Estado.

El Estado debe dejar de ser una “masa” burocrática, de militancia pagada con fondos públicos y de gastos superfluos.

Cuando se recorta la política, cuando se eliminan los privilegios obscenos, cuando se desfinancia la corrupción y se achica el aparato estatal improductivo, los recursos sobran para honrar la deuda histórica con quienes construyeron el país.

Nuestros mayores no piden dádivas; exigen justicia, orden y respeto y la Constitución debe consagrarlo de una vez por todas.

Pedimos un Estado que se achique en sus privilegios para engrandecer la libertad, y que administre con decencia los frutos del trabajo honesto.