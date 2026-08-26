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La democracia

26/08/2026, 04:00
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Ma. Victoria Pereira Flores | Montevideo
@|A la democracia hay que cuidarla, y para ello también hay que adecuarla a la realidad tan cambiante en que vivimos.

Y en Uruguay, a tales efectos, es necesario poner foco en la transparencia total y absoluta de los financiamientos de las campañas electorales, y por supuesto, ¡limitarla y controlarla!

De lo contrario, los candidatos elegidos deben una serie de favores que “los ciudadanos de a pie” desconocemos; favores que les impiden tener en sus manos el poder real de sus acciones, imposibilitándoles que prime el interés general.

Incluso cuando se tiene la intención de ir por un bien mayor... ningún fin justifica el medio para aprovecharse del financiamiento externo interesado, llámesele donación, apoyo, ayuda, etc., pues todos ellos en determinado momento, de forma directa o indirecta, terminarán “pasando factura”.

Pongámonos serios, seamos coherentes, y exijamos a nuestros gobernantes que promulguen cuanto antes normas que realmente vayan por la labor de que ningún político en este país deba ningún favor.

De lo contrario, la democracia estará disfrazada, y en los hechos aceptaremos un símil de “corrupción adelantada”, que irá en perjuicio de la institucionalidad de nuestros gobiernos de turno y de la integridad que tanto nos jactamos tener.

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