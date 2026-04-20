Inseguridad en la ciudad

A.P.LL. | Montevideo

@|Todas las mañanas me levanto a escuchar las noticias y cada día hay más muertes por la inseguridad que estamos viviendo.

La semana pasada el pobre repartidor de moto, algo muy indignante, sin duda. Fue sorprendente también el asalto a un local de un shopping a primera hora de la mañana y con total impunidad; entraron con martillos, rompieron las estanterías y se llevaron su botín. Así, sin más. Por suerte no hubo heridos. ¡Qué consuelo!

La noche es tierra de nadie y en cualquier barrio. Vemos por las redes cómo destrozan los autos sin más, entran a los jardines de las casas, con rejas, vigilancia, cámaras, perros y demás; ya no hay nada que frene a los delincuentes.

No se ve patrullaje ninguno, la policía no está y cuando se recurre a ellos la respuesta no es suficiente.

Y todavía tuvimos que ver, después de un año de gobierno, una conferencia de prensa para escuchar de un supuesto plan para combatir el delito. Sr. Ministro, si no puede con este grave problema ya sabe lo que tiene que hacer.

Lo cierto es que los montevideanos no podemos seguir así, no tenemos porqué seguir así. No es justo para los ciudadanos de bien que cumplimos con nuestras obligaciones. No es justo para nuestros hijos que van a estudiar y no son libres de poder disfrutar de su juventud por miedo a la inseguridad con que vivimos todos.

En fin, ¡esto no da para más!

