Un conejo blanco | Montevideo

@ | Argentina es una gran nación…aunque duele decirlo, a pesar de los argentinos, porque hasta parece un capricho, querer tropezar con la misma piedra.

Sucesivos gobiernos del clan ‘’K’’, llevaron a cabo un plan preconcebido para perpetrar el robo político más grande en la historia de la humanidad. Y lo lograron.

El ideólogo falleció antes que flagrantes hechos destaparan las rotundas evidencias que así lo atestiguaban y finalmente actuó la justicia para imponer un orden al caos económico que ya carcomía al Estado. Y fueron cayendo bajo el peso de la ley, por corrupción y asociación para delinquir, Cristina F. de Kirchner, Lázaro Báez, Ricardo Jaime, José López, Julio De Vido, Amado Boudou, Milagros Sala y Sergio Uribarri, por citar a los políticos más connotados. En 3 años, 74 personas, entre políticos y empresarios implicados, fueron a la cárcel. Al día de hoy continúan pendientes varias causas sobre actos de corrupción ocurridos durante los gobiernos del clan ‘’K’’, lo que hace creer que seguirán habiendo más y nuevos procesamientos.

Los argentinos lo vivieron, lo sufrieron y todo haría pensar que aprendieron la lección y por ello fue votado como presidente en las últimas elecciones el economista Javier Milei.

Milei asumió con la misión de equilibrar la balanza fiscal, bajar la inflación y el riesgo país, combatir la pobreza, achicar el Estatismo’’ y preparar el país para la captación de nuevas inversiones. Todo indica estar en el buen camino para su logro, pero los argentinos, obcecadamente, quieren tropezar con la.misma piedra.

Inconcebible. Y hasta hay quienes pretenden liberar a CFdeK para ser candidata a la presidencia, justo ella, la procesada como “jefa de la banda’’.

Y mientras transcurre el tiempo y se acercan las nuevas elecciones, de manera inexplicable, el presidente endurece su ya desagradable tono confrontativo y gana nuevos enemigos insultando periodistas, presidentes y a todo aquel que no piense como él. Pero Argentina necesita otro gobierno de Milei y LL Avanza, para lograr salir del profundo pozo donde la sumergió el populismo. Es el momento para que algún iluminado ponga cordura en el gobierno, se reanude el diálogo con los medios periodísticos y se concientice al presidente de recordar su investidura y actuar como tal, porque de seguir en su agresiva prédica...peligra su reelección corriendo el riesgo de sufrir sus consecuencias, toda la región.

