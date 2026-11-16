El Ciudadano | Montevideo

@|¡Basta de callar!

En Uruguay se nos están metiendo en la cabeza, en las escuelas y en el trabajo con un libreto que nadie votó; nos quieren imponer la ideología woke, bajadas de línea obligatorias y grupitos militantes que se creen dueños de la verdad.

Si pensás distinto, si no repetís su vocabulario o si querés vivir con sentido común, te patotean, te cancelan y te quieren arruinar la vida.

Lo peor es que los políticos miran para otro lado por puro miedo y cobardía. Se achican ante una minoría ruidosa que colonizó el Estado y la educación.

Pero la paciencia se terminó; Uruguay es tierra de gente libre, republicana y de bien. No vamos a permitir que nos roben la libertad de expresión ni que destruyan nuestra forma de convivir.

¡Exigimos un freno urgente!

Hay que blindar la Constitución para que el Estado sea neutral de verdad y para que ningún comisario ideológico te vuelva a decir lo que tenés que pensar o decir.

¡La libertad no se mendiga, se defiende con uñas y dientes!