Homicidios y su prevención

Oriental asustado | Montevideo

@|A raíz de la persistente discusión pública sobre la seguridad, resulta aconsejable observar la evolución de los homicidios en Uruguay desde 2015 hasta agosto de 2026. Los datos consolidados del Ministerio del Interior reflejan la siguiente trayectoria de este fenómeno violento en el país:

Período 2015–2017: promedio anual de 282 casos, con una tasa entre 7,7 y 8,5 por cada 100.000 habitantes.

Pico récord (2018–2019): en 2018 se registró la cifra máxima histórica con 420 homicidios (tasa de 12,0), cediendo levemente a 394 en 2019.

Efecto pandemia y meseta (2020–2024): tras el mínimo de 307 casos en 2021 derivado de las restricciones de movilidad, las cifras retornaron a una meseta estructural cercana a los 380 anuales (383 en 2022, 381 en 2023 y 382 en 2024).

Actualidad (2025–2026): luego de un descenso a 369 casos en 2025, el primer semestre de 2026 cerró con 195 registros (un incremento del 6,6% interanual), proyectando un acumulado cercano a los 245 casos al término de agosto.

Más allá del contrapunto numérico, el análisis conceptual de esta década revela un cambio cualitativo en la violencia urbana. Aproximadamente el 75% de las muertes se cometen con armas de fuego y más de la mitad responden a disputas territoriales o represalias entre bandas vinculadas al crimen organizado.

Estas estadísticas demuestran que la tasa de homicidios ha dejado de reaccionar a fluctuaciones coyunturales para consolidarse como un problema estructural. Reducir estos indicadores requerirá trascender el debate político partidario de corto plazo y abordar, de manera sostenida, el tráfico de armas, el lavado de activos y la penetración territorial del narcotráfico.

Por el momento no se aprecian resultados de las medidas que se puedan estar adoptando para su prevención.

